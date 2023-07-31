Vatan Partisi'nden tarım politikaları açıklaması! "AK Parti'nin üreticiyi destekleyen politikası yok"

Tarımda izlenen yanlış politikalar üreticiyi zora sokuyor. Üretim ve pazarlamadaki sorunlar artık içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Üreticiler girdi maliyetleri başta olmak üzere pazarlama sorunlarıyla baş başa bırakılmış durumda. Üstelik Toprak Mahsulleri Ofisi TMO da alım yapmıyor.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Hükümetin bir tarım politikası olmadığına dikkat çekti.

Türkiye genelinde kooperatifleşme atağı yapılması şart.

Çiftçiler bütün zorluklara rağmen ürünü satmaya çalışıyor.

Özdemir, tarımı plansızlıktan kurtaracak çözümün üretim ekonomisinde olduğunu vurguladı.