Ankara ve Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

ANKARA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, Ankara ve Çankırı'da 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 8'i yakalandı.
Şüphelilerden 5'inin muvazzaf astsubay, 6'sının ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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