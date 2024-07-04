Aydın'da süt üreticisi sömürülüyor

Aydın'da süt üreticileri mağdur ediliyor. Sütün litre fiyatı 14 lira 65 kuruş olmasına rağmen firmalar eski fiyat olan 13 lira 50 kuruştan alım yapıyor. Konuyu değerlendiren Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, "Üreticilerin parasını çalıyorlar" dedi.

Editör: Osman Bekar

Ulusal Süt Konseyi mayıs ayında sütün litre fiyatını 14 lira 65 kuruş olarak açıkladı. Ancak firmalar üreticiden eski fiyat olan 13 lira 50 kuruştan alım yapıyor. Süt üreticisinin mağduriyeti ağırlaşıyor.

Süt ütecileri, büyük firmaların uyguladığı tarifen dolayı zarar etti... Süt Konseyi'nin kararına uymayan firmalar, marketleri bahane ediyor.

Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, 18 yıldır süte tam anlamıyla destek verilmediğini söyledi. Başkaya, Fiyat konusunda belirsizliğin giderilmesini talep etti. Elektrik, gübre, ilaç zamlanırken süt fiyatı olduğu yerde sayıyor.

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