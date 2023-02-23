Konya’da Dedemli köylüleri, sıfır evlerini depremzedelere açtı

Türk Milleti, depremzedelere gönlünü açtı. Konya’da köylüler henüz kendilerinin dahi oturmadığı evleri bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etti.



Hadim’deki Bozkır Barajı'nın yapımı nedeniyle su altına kalacak Dedemli Köyü sakinleri için 428 konut yapıldı. 72 hak sahibi büyük depremlerin ardından henüz oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı.



Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen depremzedeler 502 depremzede yerleşti. 4 çocuklu Nurcan Doğan, Dedemli Köylülerine teşekkür etti.